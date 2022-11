BLOGI | Iraan võttis jalgpalli MM-il lõpuminutite väravatest mannetu Walesi üle teenitud võidu

B-alagrupis on avavooru järel liider Inglismaa, kes loputas esimeses mängus Iraani 6:2. Wales võitles kaotusseisust USA vastu välja 1:1 viigi.

Seega vajavad nii Wales kui Iraan siit kohtumisest hädasti võitu, et püsida edasipääsumängus sees. Iraanil on vaja ka väravavahet parandada, mis inglastelt saadud suure kaotuse tõttu on hetkel -4. Iraan peab ühtlasi hakkama saama põhiväravavhai Alireza Beiranvandiga, kes eelmises mängus karmi peatrauma sai.