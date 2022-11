Martin Reimi MM-kommentaar: Brasiilia näitas tiitlivõitja potentsiaali

Väga hea ja äge mäng ning loomulikult Brasiilia vääris võitu. Samas oli tüüpiline turniiri esimene mäng, kus brasiillased ei saanud end esimesel poolajal kohe käima, kuigi on üks suurimaid favoriite. Samas oli mängus mõnusat fiilingut kohe algusest peale ning oli näha, et siit tuleb momente ja võimalusi.

Ei taha üldse alahinnata Serbia tiimi, kes on väga tugev ja võib alagrupist ka teisena edasi saada. Võimsust on seal kõvasti, aga tundub, et osavuse ja kiirusega jäid nad lõpus hätta, nende jalad olid väheke väsinumad.

Brasiiliat võib esimese vooru esimese mängu põhjal väga kõvaks tiitlipretendendiks pidada, aga kõik asjad on ikkagi ka suure küsimärgiga. Me oleme näinud palju jalgpalli suurturniire, kus tiitlivõitja alustab väga kehvalt ja saab alagrupist vaevalt edasi. Tiitlivõiduks sellest ühest heast mängust ei piisa, aga selline hea tunnetus oli Brasiilial küll olemas.

Muidugi meeldis mulle ka Neymar. Kuigi ta oli palju pikali nagu tavaliselt, siis see mängurõõm ning tahe palliga liikuda ja toimetada oli ründajal suur. Brasiilial on üldse seda ründevõimsust väga-väga palju.

Ma ei taha öelda, et selle võistkonna puhul oli üllatus, aga see kaitse kindlus ja töö kaitses oli väga võimas ka Brasiilia poolt. Au ja kiitus, et Brasiilia ei olnud täna selline tiim, et lööge meile palju tahate, me lööme ikka teist rohkem, vaid pigem oli nii, et kaitse hoiame suhteliselt kindlalt lukus ja lööme ise paar tükki. Serbia võimsus ja kiirus võeti põhimõtteliselt maha ning just eriti teisel poolajal.

Samas mängis Brasiilia kaks erinevat poolaega ja ma arvan, et see ongi suurturniiri puhul täiesti loomulik. Vajalikku mängurütmi saamine nõuab meeskonnal harjumist ja ega Brasiiliagi pole Euroopa satsidega väga tihti mänginud.