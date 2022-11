Aivar Pohlaku MM-i kommentaar: kuidas hinnata Ronaldot

Enne mängu ja tegelikult juba enne turniiri algust mõtlesin Portugaliga seoses eelkõige just Cristiano Ronaldole. Ühelt poolt peaks luhtunud hooaja algus olema talle energiaallikaks, teiselt poolt on mees alati ennast tagant piitsutanud ja see võib hakata või isegi ehk juba ongi hakanud väravalöömist segama. Mõtted läksid korraks ka Fernando Santosele – miskipärast tundus, et tema ametiaeg Portugali koondise juures on olnud veelgi pikem kui 8 aastat. Selle väljauurimise järel sõnastasin seose – Portugali edu on võrdelises sõltuvuses Ronaldo edukusega.