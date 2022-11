Mario Hansi MM-i kommentaar: Uruguay ja Lõuna-Korea pakkusid kaitsemängu fanaatikutele tõelise maiuspala

Uruguay ja Lõuna-Korea kohtumise eel võis mängijate nimede taga olevaid klubisid arvesse võttes kerge favoriidikoorma Uruguay võistkonna õlule asetada. Mõlemad võistkonnad on oma koosseisult pigem kogenute killast, mille puhul võis eeldada, et väga suurt „hurraa-jalgpalli“ me selles mängus ei näe. Küllaltki sarnased ollakse ka oma mängustiililt: mõlemad on väga mitmekülgsed ja kohanemisvõimelised.