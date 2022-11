Hyundai pealik Moncet: saame Lappilt ja Breenilt hea ülevaate teiste tiimide autodest

DirtiFish uuris valikute tagamaid meeskonna ajutise pealiku Julian Moncet käest, kelle sõnul vaatasid nad turul ringi juba enne Tänaku lahkumisotsust. Väidetavalt oli Hyundai väga lähedal Andreas Mikkelseni palkamisele, ent lõpuks hüppas tiim alt.

Moncet väitel rääkis Lappi ja Breeni kasuks nende Rally1 masinaga sõitmise kogemus. „Selge see, et Oti asendamine on keeruline, sest ta on üks parimaid piloote. Kuid ma usun, et saime kokku hea sõitjate koosluse. Ootan väga nende kuttidega koos töötamist,“ lausus ta.

„Meil on kaks uut sõitjat, või täpsem oleks öelda, et üks uus sõitja. Esapekka on meie jaoks uus, aga ta on sõitnud erinevates meeskondades ja me kõik teame, et ta on kiire ja õige mentaliteediga. Meie tiimi jaoks on oluline, et tal on kogemusi Toyota Rally1 masinaga. Craigiga on meil ühine minevik, sest ta sõitis varem meie ridades osalise programmiga,“ jätkas Moncet.

Meeskonna esinumbrina jätkab Thierry Neuville. Kui lõppenud hooajal Toyota roolis istunud Lappi sõidab järgmisel aastal täisprogrammiga, siis tänavu M-Spordis sõitnud Breen hakkab kolmandat masinat jagama koos Dani Sordoga.

„Saame hea ülevaate teistest autodest. Nad suudavad võrrelda ja anda tagasiside, kus oleme tugevad, kus nõrgad ja kus peame arenema – see on üsna oluline,“ lausus Moncet, kelle väitel on Breen suurepärane tiimimängija. „Tal oli 2022. aasta väga raske, aga olen kindel, et suudame ta juhtida tagasi õigele teele.“

Mõneti võib see anda Hyundaile väikese eelise, sest Toyota jätkab sama pilootide koosseisuga. Veidi lahtisem on M-Spordi seis, sest nemad võiksid saada Hyundai siseinfot Tänakut palgates. „Kindlasti saab võrrelda erineva nurga alt mootorit, vedrustust, ülekannet kui ka hübriidi, neist viimane on vast kõige tähtsam,“ sedastas Hyundai palgaline.

Moncet väitel on erinevatel tiimidel erinev hübriidstrateegia, mistap tagasiside annaks teavet, kas Hyundai on õigel teel või tehakse midagi täiesti valesti.