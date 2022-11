PINGERIDA | Millised 17 spordiorganisatsiooni said katuserahade koogist suurima tüki?

Alustuseks mainin seda, et kuna kõiki MTÜsid üksipulgi läbi ei käinud, siis mõni spordiga seotud asutus võis jääda kahe silma vahele. Vabandan, kui nii juhtus.

17. 7500 eurot

Mittetulundusühing Kalevi Jalgrattakool (esitaja EKRE)

Mis on Kalevi Jalgrattakool? Ise nad ütlevad kodulehel, et Eesti parim jalgrattaklubi. Kui nii on kirjas, siis usun, sest internet ei valeta. Fikseerin selle, et panin summa piiri 7500 euro peale, et üks EKRE sporditoetus mahuks ka sisse. Enamasti läksid neil suuremad summad (arusaadavalt) religiooniga seotud organisatsioonidele.

13.-16. 8000 eurot

Maardu Purjespordikool (esitaja Keskerakond)

Mis on Maardu Purjespordikool? Nimi ütleb kõik ära! Inforegistri väitel on nende ametlik e-mail demineerija@gmail.com. Muigasin.

Eesti poksiliit (esitaja Keskerakond)

Mis on Eesti poksiliit? Alaliit, mille juht on Kalle Klandorf. Sellega on kõik öeldud.

MTÜ Viru Bull (esitaja Sotsiaaldemokraatlik erakond)

Mis on Viru Bull? BC Tarva juriidiline keha. Kuna ma olen korvpallifänn ja Lääne-Virumaa esiklubi ikaldab, siis kiidan rahakasutuse heaks.

MTÜ Spordiklubi MVG (esitaja Isamaa)

Mis on Spordiklubi MVG? Ausalt öeldes kiire Googeldamisega sain aru, et mingi Mustveel toimuv asi. Võimalik, et see on lühend Mustvee Vene Gümnaasiumist, aga pead ei anna, sest infot oli väga keeruline leida.

12. 9000 eurot

Põltsamaa spordiliit (esitaja Isamaa)

Mis on Põltsamaa spordiliit? Eeldan, et Põltsamaa sporti edendav ühendus.

7.-11. 10 000 eurot

Klubi Cycling Tartu MTÜ (esitaja Ants Laaneots, Reformierakond)

Mis on Cycling Tartu MTÜ? Eesti parima jalgratta profiklubi juriidiline keha, teate küll, see mida veavad Rene Mandri, Jaan Kirsipuu ja teised.

MTÜ korvpalliklubi Tallinn (esitaja Keskerakond)

Mis on korvpalliklubi Tallinn? Kuna kodulehte ega midagi pole, siis oli keeruline aru saada, aga eeldatavasti see Õismäel korvpallivärki arendav klubi. Vist. Miks nemad? Klubi vedaja Jevgeni Gurjanov on Keskerakonnas kandideerinud Haabersti ringkonnas.