Levadia U21 satsi hakkab juhendama Levante noortega Hispaania meistriks tulnud peatreener

Ta lisas, et soovib Eesti jalgpalli tuua rohkem kirge. „See, mida seni Eesti jalgpallist olen näinud, on mulle meeldinud. Mängijad on distsiplineeritud ning korraliku tehnikaga, samuti saavad nad hästi taktikast aru. Minu vaatevinklist oleks ehk juurde vaja iseloomu, kirge, jalgpalli sees elamist. Aga see kõik algab rohujuuretasandilt ja me oleme treeneritena selle eest vastutavad. Kirg mängu vastu on üks esimesi asju, millega soovin Levadia noormängijate juures tegeleda!“