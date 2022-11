Iraani julgeolekujõud vahistasid sobimatu foto avaldanud tippjalgpalluri

Iraanis on asjad juba mitmendat kuud tulised. Pahandused said alguse sellest, kui Iraani moraalipolitsei arreteeris ja peksis surnuks noore naise Mahsa Amini. Pärast juhtunut tulid tänavatele tuhanded inimesed, kes avaldades meelt vana ja religioosse riigijuhtkonna vastu. Meeleavaldustes on hukkunud sadu inimesi, lisaks on tuhanded saadetud trellide taha.