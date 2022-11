Häberli MM-i kommentaar: Šveits lasi Kameruni teadlikult mängu sisse

Šveits püüdis esimese 15 minuti jooksul tugevat survet avaldada ja just nii tulebki MM-finaalturniir alustada. Seejärel tegi Šveits väga täiskasvanuliku liigutuse, kui tunnetas, et tuleb mängu muuta, lasta Kamerunil samuti mängu sisse tulla. Kusjuures see polnud risk, sest Šveits on võistkonnana kaitses piisavalt tugev.

Kamerunil oli üks-kaks kontravõimalust, aga terve mängu jooksul suurt ohtu Šveitsi väravale ei kujutatud, neil jäi kvaliteedist puudu. Šveitsil jäi avapoolajal puudu viimasest söödust ja teravast tegutsemisest vastase trahvikastis.

Mängu ainus värav tuli liiga lihtsalt, see oli Kameruni kaitse kehva tegutsemise tagajärg. Samas tähendas värav, et Kameruni seis muutus väga raskeks, sest Šveits oskab hästi taga nulli hoida. Šveitsi vastu kaotusseisu jäädes on kõigil raske.

Olen rahul nii tulemuse kui mänguga, kuigi möönan, et vastase trahvikastis peab Šveits edaspidi parem olema. Samuti peaks ideaalis sellise mängu 2:0 või 3:0 võitma, aga kaitsetöö on väga heal tasemel ja sellest piisas. Šveitsi võit oli teenitud.

Esimese mängu läbis Šveits jõudu säästes, mille tingis väga lihtne värav. Kui seis püsinuks kauem 0:0, siis olnuks Šveitsil probleeme. Tõeline võimete kontroll seisab ees järgmistes mängudes Brasiilia ja Serbiaga, tegemist on MM-finaalturniiri ühe raskeima alagrupiga. Kui Šveits alagrupist edasi pääseb, siis võivad nad minna kuni finaalini, nii usuvad Šveitsi inimesed. Võistkonna trumbiks on palju kogemusi ja enesekindlust, mida näiteks 10 aastat tagasi ei olnud – toona ei mõelnud keegi tõsiselt, et võiksime midagi saavutada.