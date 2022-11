Kalev/Cramo rõõmud ja mured: ridamisi häid mänge, aga mitte ühtegi saavutust ja põhitegija halva ajastusega vigastus

Alati võib nokkida, et ka kaotatud Eesti-Läti liiga matšid Liepaja ja Viimsi/Sportlandi vastu on tähtsad. Hooaja esimese poole kulgu muudavad siiski kõige enam euromängud ja võistkonna tasemest annavad parima aimduse need Eesti-Läti liiga kohtumised, kus vastamisi minnakse eeldatavate favoriitidega. Kalev/Cramo on võitnud nii Riia VEF-i kui ka Prometeid ja seda muljetavaldava mängupildiga.