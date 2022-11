Kive, käbisid ja prügi täis Ruka MK-etapi suusarajad saavad kõva kriitikat

„Kui lumel on kivid, siis on asja tehtud amatöörlikult. Ma olen alati öelnud, et lume säilitamise ruumi sisenemine on nagu operatsioonituppa sisenemine. Võis olla, et masinaid ei tehtud puhtaks ning sealt tulid kivid ja käbid. Lisaks võib prügi tekkida siis, kui kogumisprotsessis on tehtud vigu,“ selgitas Martikainen. „MK-sarja etapil ei tohi rajal olla kive. See pole kosmoseteadus.“