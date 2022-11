Kas Manchester United saab uue omaniku? Ostmisest on huvitatud nii Apple kui ka David Beckham

Glazerite perekond on Manchester Unitedi omanikeks olnud alates 2005. aastast ning kogu selle perioodi jooksul on tulihingelised fännid võidelnud nende vastu. Kui teiste suurklubide omanikud on kulutanud suuri summasid tiimide arengusse, siis Glazerid on võtnud pigem raha klubist välja ning täitnud oma taskuid.

Manchester Unitedi hinnaks on pakutud suurusjärgus 6,8 miljardit eurot. Viimati jõudis meediasse, et klubi ostmisest on huvitatud USA tehnoloogiagigant Apple. Selle tuntud firma omanduses ei ole seni ühtegi profiklubi olnud, kuid väidetavalt pakub neile huvi Unitedi suur turunduspotentsiaal.

Kui United lähebki müügiks, siis tegemist saab olema vutiajaloo suurima tehinguga. Praegune rekord kuulub Londoni Chelseale, kelle eest maksis Todd Boehly sel suvel umbkaudu 5 miljardit eurot.

Potentsiaalse ostjana on esile kerkinud ka Unitedi legend David Beckham. Beckham ei suudaks üksinda klubi osta, kuid ta on andnud mõista, et on valmis kokku panema investorite gruppi, kes suudaks tema kunagise koduklubi soetada. Viimase infoga tuli avalikkuse ette The Times.

The Telegraph teatab omakorda, et Unitedi ostmisest on huvitatud Suurbritannia rikkaimate inimeste sekka kuuluv miljardär sir Jim Ratcliffe.

Potentsiaalsete ostjatena on läbi käinud ka maailma rikkaima inimese Elon Muski nimi. Teatud määral on huvi näidanud ka vabavõitleja Conor McGregor, kes peaks enda ümber samuti koondama investorite grupi.