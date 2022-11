BLOGI | Väravaraame ragistanud Uruguay mängis Lõuna-Koreaga viiki

Uruguay näol on tegemist kõige esimese jalgpalli maailmameistriga, kui 1930. aastal võideti koduõuel toimunud suurturniir. 20 aastat hiljem tehti Brasiilias toimunud finaalturniiri esikohamängus selg prügiseks ka võõrustajatel. Seejärel on Uruguay suutnud veel kolmel korral murda MM-i poolfinaali, kuid medaliteni ei ole pärast 1950. aastat enam jõutud. Koosseisu vaadates on neil Kataris algaval MM-il potentsiaali mängida taas suurt mängu.