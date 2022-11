Enar Jäägeri MM-kommentaar: Belgia osas jääb üles väga palju küsimärke

Võimalik, et belglaste häälestus mängule oli kehvemapoolne – või oli Kanada lihtsalt ekstra motiveeritud, arvestades, et nende koondis polnud 36 aastat MMil mänginud. Igatahes oli Belgia päris hädas Kanada kiirete ründajatega ning ega nad ise rünnakul ka väga loogilisi käike ei leidnud, eriti esimesel poolajal. Kevin De Bruyne oli täiesti mängust väljas ja ega ta palli väga ei saanudki. Belgia on tuntud selle poolest, et nad mängivad mööda maad ja leiavad liinide vahel mängijaid, aga isegi oma värava lõid nad ju täna kaitseliini taha antud pika palli järel, kui Kanada neid kõrgelt ja julgelt seitsme-kaheksa mängijaga pressis.