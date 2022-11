Konstantin Vassiljevi MM-i kommentaar: Hispaania jättis küsimused õhku

Huvitav oli see, et Hispaania keskkaitses mängis Rodri, kes oma koduklubi eest on keskpoolkaitsja rollis. Saab näha, kuidas see kaitseliin toimib, kui vastased on tugevamad ja neil on kvaliteetsemad ründajad ning kogu mäng on kokkuvõttes võimsam kui Kostariikal.

Kostariika täna küll proovis ja üritas, aga Hispaania oli nende jaoks lihtsalt nii hea. Vastane oli nendest igas elemendis parem. Kui Kostariika mehed pärast alagruppide loosimist mõtlesid, et Jaapan võib olla see meeskond kelle vastu nad proovivad punkte saada, aga mida nad kindlasti ei arvestanud oli see, et Hispaania käest tuleb selline pakk nagu täna. Pole midagi öelda, hispaanlased olid väljakul näljasemad, neil on noored mängijad, kes pole seni midagi saavutanud ja oli meeldiv jälgida, kuidas nemad mängisid.

Hispaaniat oli küll meeldiv vaadata, aga mõned küsimärgid ikkagi on. Kuidas nad hakkama saavad, kui peaks tulema mõni tugevam vastane ja selles suhtes on hea, et see on nende jaoks Saksamaa juba pühapäeval.

Hispaania nõrkusi on Kostariika mängu põhjal raske välja tuua. Ainuke küsimus, kas on ka plaan B-, kui mäng ei lähe nii kui täna ja kas treeneritel on olemas mingi uus taktikaline variant, see täna ei selgunud.

Nüüd on huvitav oodata pühapäevast alagrupimängu Hispaania – Saksamaa, millele ühed lähevad hea tujuga ja teised võivad ebaõnne korral hakata kohvreid pakkima. Sakslastel on vaja kindlasti võitu. Nad peavad minema ALL IN.

Kuidas nad seda teevad ei oska öelda, sest mõlema mängustiil on enam vähem sarnane ja mõlemad soovivad ise palli vallata. Keegi peab selles mängus palli loovutama. Ei usu, et Hispaania läheb viigi peale ja mõlemad tahavad võita. Hispaaniale kindlustab võit edasipääsu ja annab tohutult palju enesekindlust turniiri jätkamiseks, Saksamaale jääb võiduga aga edasipääsu võimalus.

Hispaania potentsiaal jõuda finaali ja võtta tiitel saab rohkem vastuseid just pühapäeval. See, et Hispaania on kindlasti üks meeskond, kes jõuab play-offi on kindel, aga kas nad on suutelised ka midagi suuremat saavutama näitab kohtumine Saksamaaga.