Tartu Ülikool sai Eesti-Lätis liigas võidu, Keila kaotuse

Tartu peatreeneri Nikolajs Mazursi arvates tegi meeskond korraliku mängu. „Täna oli meeskonna poolt hea pingutus ja võit. Lõpus oli platsil selline koosseis, kes omavahel hästi klappis ja kõik pingutasid lõpuni. Pall liikus hästi ja täna oli meie senise hooaja parim söötude-pallikaotuste suhe kui kolme korvisöödu kohta tuli ainult üks pallikaotus. Rünnakul saime kenasti hakkama, aga kaitses oli vaja aega, et nende mängu lugeda, sest Ogre on liiga üks paremini viskavaid võistkondi, eriti kodusaalis. Tänan meeskonda selle soorituse eest ja tundub, et oleme hetkel õigel teel,“ ütles Mazurs.