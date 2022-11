Mihkel Uibolehe MM-i kommentaar: Pall on ümmargune. Nii Saksamaa kui Jaapani jaoks

Pall on ümmargune – nii öeldakse siis, kui soovitakse esile tuua jalgpalli ettearvamatust, rõhutada seda, et kõik on võimalik. Nõnda oli see Jaapani jaoks, sest pallivaldamine ja ohtlikud olukorrad olid ülivõimsalt Saksamaa kasuks, kuid tulemuses see ei väljendunud. „Pall on ümmargune“ väljend sobib iseloomustama ka Saksamaa mängu – see oli liiga ümmargune ja otsustamatu. Väga sarnane sellele, millega neli aastat tagasi kaotati Lõuna-Koreale ja lõpetati MM-finaalturniir tiitlikaitsjana katastroofiga.

Mängu eel ütles Saksamaa legend Lothar Matthäus, et kohtumist Jaapani vastu tuleks võtta ettevaatlikult ja pigem kaitsvalt. Peatreener Flick rääkis, et on suur Jaapani jalgpalli austaja ja tõstis esile nende Bundesligas mängivaid staare. Sakslaste põhitegija Joshua Kimmich meenutas, et nad on oodanud neli aastat, et häbi maha pesta. Sellest kõigest hoolimata tundus, et Saksamaa võttis head tulemust Jaapani vastu millegi iseenesest mõistetavana. Ülbuse ja enesekindluse vahel on õrn piir.