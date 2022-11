BLOGI | Kanada võitis jalgpallifännide südamed, kuid Belgia mängu

Belgia kuldsel põlvkonnal on viimane võimalus, et saavutada tiitlivõistlustel suurt edu. Rahvuskoondis on osalenud MM-il koguni 14 korda ning parim tulemus saavutati just eelmisel tšempionaadil Venemaal, kui tuldi kolmandaks. See on seni ka Belgia ajaloo parim tulemus rahvusvahelisel areenil. Roberto Martinezi juhendatav koondis paistab silma oma võimsa ründearsenali poolest, skoorides 2018. aasta maailmameistrivõistlustel 16 väravat, millest enamat ei suutnud keegi.