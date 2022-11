PILTUUDIS | Saksamaa koondis protestis kohtumise eel FIFA vastu

„Kaptenipaelaga tahame näidata väärtusi, mida Saksamaa rahvusmeeskond hindab – mitmekesisus ja vastastikune austus. Soovime koos teiste riikidega, et meie häält kuuldakse,“ teatas Saksamaa koondis hiljem oma Twitteri kontol. „Inimõigused pole läbirääkimiste küsimus ja see pole poliitiline sõnum. Inimõigused peaksid olema iseenesestmõistetavad, kuid see pole nii. Seetõttu on selle sõnumi saatmine oluline.“