Töötuks jäänud vormeliäss Daniel Ricciardo leidis endale leivaisa

2011. aastal HRT meeskonnas debüteerinud ja seejärel kaks hooaega Toro Rossos sõitnud Ricciardo veetis oma karjääri kõige ilusamad aastad just Red Bullis, kellega ta võitis seitse etappi. Alates 2019. aastast sõitis ta kaks hooaega Renault ja seejärel veel kaks hooaega McLareni meeskonnas. Sel aastal teenis Ricciardo 37 punkti ja McLaren andis talle sisuliselt kinga.

Kuna põhikohta Ricciardole ei leidunud, siis asub 33-aastane Austraalia piloot uuel hooajal tööle Red Bulli testisõitjana. „Mu naeratus ütleb kõik,“ ütles ta meeskonna pressiteate vahendusel. „Olen tõeliselt põnevil, et olen 2023. aastal Red Bulli kolmanda sõitjana tagasi kodus. Mul on meeskonnas oldud ajast väga palju häid mälestusi, kuid ma siiralt hindan sedagi, kuidas Christian [Horner], [Helmut] Marko ja kogu meeskond mind vastu võttis.“

Kuigi Ricciardo võinuks põhisõitjana liikuda ka mõnda teise sarja, siis väidetavalt sihib ta 2024. aastaks taas põhisõitja kohta. Red Bulli meeskonna juht Christian Horner tervitas piloodi naasmist. „Ta on tohutult andekas ja särava iseloomuga. Ma tean, et kogu tehas on põnevil,“ lisas tiimi pealik.