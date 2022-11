Jalgpalli MM-i kolmas mängupäev pakkus suurüllatuse: Argentina kaotas Saudi Araabiale 1 : 2. Ilmselt arvati, et sel päeval on vutimaailma fookuses Lionel Messi, aga õhtuks oli tähelepanu keskpunktis taas hoopis Cristiano Ronaldo. Põhjuseks Manchester Unitediga sõlmitud lepingu enneaegne lõpetamine. Ronaldo on karjääri jooksul leidnud pidevalt võimalusi pildis püsimiseks. Aga Katari MM-il on küsimus, kas Portugali andekas koondis suudab midagi suurt saavutada või on Ronaldo meeskonnal justkui veskikivi kaela ümber ja tirib kõik endaga koos põhja.