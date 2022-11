HINNE | Floraga liitus talendikas U21 koondise poolkaitsja

Mida tegi Mihhailov eelmistel aastatel? Ehkki Mihhailovil täitus alles sel suvel 20 eluaastat, siis ta on pikalt kuulunud Narva Transi põhitegijate sekka. Debüüdi tegi ta meistriliigas 15-aastaselt ning 17-aastasel oli ta sünnilinna klubis kindlalt rotatsioonis. Lõppenud hooajal jooksis Nikita piirilinna satsi parempoolikuna murule 29 mängus, kus ta arvele jäi kolm tabamust ja neli resultatiivset söötu. Kokku on Mihhailovil kirjas juba 116 liigakohtumist ja üheksa väravat. Pole paha 20-aastase mehe kohta! Kuigi möönma peab sedagi, et sel hooajal üsna ründaval positsioonil mängides kogunenud saldo 3+4 ei pane just põnevusest lakke hüppama.