Kompromiss: Manchester United pääseb Cristiano Ronaldole ligi 20 miljoni euro maksmisest

37-aastase Portugali jalgpallitähe tuleviku üle Unitedi uue peatreeneri Erik ten Hagi käe all spekuleeriti meedias pikalt. Möödunud nädalal ilmus avalikkuse ette Ronaldo palju kõmu tekitanud intervjuu, kus ta kritiseeris teravalt nii koduklubi infrastruktuuri kui ka peatreener ten Hagi. Muu hulgas teatas Ronaldo, et ei austa hollandlasest juhendajat.

Seega sai selgeks, et kaks meest samasse klubisse enam ära ei mahu ning Ronaldo ajastu klubis oli lõppemas. Küsimus oli aga see, millal ning missugustel tingimustel Ronaldo meeskonnast lahkub. Teisipäeva õhtul teataski Manchester United, et osapooled on vastastikusel kokkuleppel otsustanud koostöö enneaegselt lõpetada.