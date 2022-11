Getter Laari MM-i kommentaar: prantslased teavad, et nad on head

Prantsusmaa – Austraalia 4:1

Enne mängu soovisin sisimas prantslaste võitu, aga kõhklusi tekitas nende viimase aja ebastabiilsus. Teada on ka see, et eriti suurturniiride esimestes mängudes võib edu teadmata suunas minna. Kuna eelnev Argentina ja Saudi Araabia vaheline matš oli niivõrd tormiline, siis sisetunne ütles, et ka Prantsusmaal võib üllatusi tulla ja nii läkski. Kui Austraalia koondis mängu esimese värava lõi, siis mõtlesin, et tõesti lähebki mäng üllatustulemusele.

Siis hakkas mäng pihta ja olid need esimesed 20 minutit. Alguses paistsid prantslased ehmatavalt passiivsed ja tundus, et nad ei lähegi duellidesse. Kui austraallased tulid väljakule nagu mehed, siis vastas seisid prantsusmaa poisikesed. Muidugi jalgpallitehniliste oskuste poolest olid prantslased selgelt paremad. Hiljem tabasin end mõttelt, et võib-olla oli prantslastel lihtsalt selline enesekindel tunne, et niikuinii mingi hetk tulevad nende väravad ära. Paistis, et nad ei tahtnudki minna agressiivselt kahevõitlustesse, vaid keskendusid vaheltlõigetele ja proovisid austraallasi söötudega üle mängida.

Prantslased lõid 27. minutil 1:1 viigivärava ja teise üsna kiirelt sellele otsa. Pärast seda oli näha, kuidas nad lustisid – kaks kiiret väravat tõstsid nende enesekindlust aste võrra kõrgemale. Näod olid naerul ja kuni mängu lõpuni prooviti mängida nii, et ründajad saaksid võimalusi. Joonistus välja kahe koondise selge tasemevahe. Prantsusmaa koondise mängustiil oli loov, tehniline ja rünnakutel vahetati sujuvalt kohti. Palliga mängijale tekitati rohkelt sööduvõimalusi. Mängiti isetult ja prooviti meeskondlikult väravani jõuda.

Austraalia koondisel jäi kõigest sellest puudu. Neil on ilmselt üsnagi kindel mänguplaan, aga tehniliselt sooritused takistavad selle täitmist. Mängupildist jäi domineerima nende ühekülgsus. Maailma meistrivõistluste finaalturniiril läbilöömiseks on tarvis meeskonda, kes on ühtlaselt kõrgel tasemel ja seda Austraalia koondise kohta öelda ei saa.