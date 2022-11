Keila KK täiendas rivistust Ukraina korvpalluriga

Peatreener Peep Pahv tõdeb, et pärast Richard Laku teenetest loobumist oli selge, et võistkond vajab suure ääre positsioonile täiendust.

„Me ei kiirustanud valikuga, kuid samas oli selge, et mängugraafiku tihenedes jääb senine rotatsioon liiga lühikeseks. Andriil on piisavalt kogemusi Ukraina meistriliigast ning juba esimestel treeningutel oli näha, et tegemist on mängu hästi lugeva korvpalluriga. Usun, et tema lisandumine muudab meie mängupilti mitmekesisemaks ja annab suuremaid võimalusi koosseisuga varieerida,“ lausus Pahv.