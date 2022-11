WRC-sarjas tehakse kulude kärpimise nimel oluline muudatus

Lõppenud hooajal said WRC-meeskonnad igale oma sõitjale enne igat Euroopas peetavat MM-rallit anda ühe testipäeva. Praktikas tähendas see, et igal meeskonnal, millel oli igal etapil stardis kolm sõitjat, sai 2022. aasta jooksul kasutada kokku 30 testipäeva.