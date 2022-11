OTSE DELFI TV-s | Karikasarjas kohtuvad Kalev/Audentes ja Viimsi/Sportland

Veerandfinaalidest edasipääseja selgub kahe kohtumise kokkuvõttes. Tallinna Kalev/Audentese abitreeneri Timo Eichfussi sõnul on karikamäng liigamatšist mõnevõrra erilisem. „Kahe mängu kokkuvõttes edasipääseja saab Final Fouri. Kindlasti mõlemad ihkavad seda võitu. Viimase mängu saime nende käest pähe, nii et meil on vaja end tõestada. Samas on Viimsi väga hästi mänginud. Kindlasti on raske mäng ja loodame, et saali tuleb väga palju rahvast omadele kaasa elama. Tõotab tulla huvitav,“ rääkis Eichfuss.