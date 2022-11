OTSEBLOGI | Jaapan asus Saksamaa vastu juhtima!

Neljakordse maailmameistri Saksamaa jaoks on tänavune MM järjekorras juba 17. ning alati on turniirile tuldud tiitlimõtetega. Erand pole ka Kataris toimuv tšempionaat. Peale ebaõnnestunud viimast kahte suurturniiri on Hansi Flicki käe all leidnud koondis taas uue hingamise, mis annab lootust edukaks turniiriks Kataris. Valiksarjas teeniti üheksa võitu ning kaotusvalu tunti vaid korra, kui kodupubliku ees jäädi alla, hiljem Itaalia MM unistused kustutanud Põhja-Makedooniale.

Oma neljandatele maailmameistrivõistlustele sõidavad nii Manuel Neuer kui ka Thomas Müller. Samas on koondis läbi teinud korraliku noorenduskuuri ja debütante on rohkesti.

Jaapanile on Pärsia lahe ääres toimuv MM riigi ajaloo seitsmes. Parimal juhul on jõutud kaheksandikfinaal, kust edasi pole senise kolme üritusega purjetatud. Olenemata, et suuremat edu seni saavutatud pole, on tegu arvestatava jalgpallimaaga, keda alahinnates võib valusalt vastu näppe lõigata. Valiksarjas näidati tõusvas joones mängu ning teeniti Saudi Araabia järel teine koht, mis viis otse finaalturniirile.