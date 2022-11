BLOGI | Järjekordne suurüllatus: Jaapan alistas Saksamaa 2:1!

Jaapanile on Pärsia lahe ääres toimuv MM riigi ajaloo seitsmes. Parimal juhul on jõutud kaheksandikfinaal, kust edasi pole senise kolme üritusega purjetatud. Olenemata, et suuremat edu seni saavutatud pole, on tegu arvestatava jalgpallimaaga, keda alahinnates võib valusalt vastu näppe lõigata. Valiksarjas näidati tõusvas joones mängu ning teeniti Saudi Araabia järel teine koht, mis viis otse finaalturniirile.