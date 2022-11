Katari siirduv Aivar Pohlak: UEFA töögrupi andmetel on võõrtööliste olukord paranenud

Eesti Jalgpalli Liit oli laupäevast kuni eilseni jalgpalli MM-i turniiripaigas Kataris kohal kolmeliikmelise delegatsiooniga. MM-i lõpu poole Katari siirduv Pohlak näeb UEFA vastava töögrupi infole tuginedes, et olukord võõrtööjõuga, millest meedias palju juttu on olnud, on riigis paranenud.