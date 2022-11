TÄISPIKKUSES JA FOTOD | Pärnu Sadam seljatas euromängus Hollandi esiklubi

„Super hea, et võitsime! Meil oli raske periood. Kui sa kaotad ja kaotad, siis tunduvad kõik asjad hullud ja maailma lõpp on justkui lähedal. Loodan, et see võit toob meid positiivse fooni peale,“ tõdes kohtumise järel Delfi otseülekandes Pärnu Sadama peatreener Gert Kullamäe.