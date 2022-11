OTSE DELFI TV-s | Pärnu Sadam võitis Den Boschi vastu avaveerandi kaheksa silmaga

Mitmest vigastatud põhimehest ilma jäänud Pärnu Sadamal pole käes parimad ajad. FIBA Europe Cupil alistasid nad avavoorus kodus Porto, ent seejärel said nad kolm kaotust, millest kõige napim 18-silmaline. Eesti-Läti liigas on neil pooleli neljamänguline kaotuste seeria, eelmisel reedel jäid nad 82:83 alla Valmierale. Toonase matši järel vallandati senine peatreener Toomas Annuk, tema ameti võttis üle senine abitreener Gert Kullamäe. Kuid temagi ei suutnud avamatšis tiimi võitude teele juhtida, sest esmaspäeval jäi Pärnu karikasarjas 84:91 alla Tartu Ülikool Maks & Mooritsile.

Den Boschi Heroes on vastupidiselt suurepärases hoos. Nad kaotasid küll eurosarja avamängus Fribourgile, aga seejärel võitsid järgmised kolm matši. Belgia ja Hollandi ühisliigas BNXT on nad seitsme võidu ehk täiseduga liidrid. Kodumeeskond alustas Pärnu Spordihallis hästi, kui nende uue ameeriklasest mängujuhi Isaiah Harti nelja ja Eesti koondislase Robert Valge kaheksa silma abil said nad sisse 14:6 algedu. Suvepealinlased jätkasid vägevalt ning võitsid avaveerandi 26:18.