TÄNA DELFI TV-s | Kalev/Cramo võõrustab tähtsas euromängus ukrainlaste Budivelnikut

Indrek Reinboki sõnul on vastased kindlasti teinud järeldusi viimasest omavahelisest mängust ja rosteris vangerdusi teinud (Anthony Barber on võistkonnast lahkunud): „Peame olema valmis muudatusteks, mis nad teinud on ning kiirelt kohanema. Oluline on kontrollida esimesest minutist nende tagaliini, me ei tohi lasta neil kohe hoogu sisse saada. Võtmekohaks saab meeskonna keskendumine, võitlustahe ning hea start kodupublik ees.“