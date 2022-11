TÄISPIKKUSES JA FOTOD | Kalev/Cramo alistas tähtsas euromängus Ukraina suurklubi

Ukraina klubi liidrite hulka kuuluvad NBA’s mitu hooaega osalenud Archie Goodwin, Euroopa klubikarjääri Tallinna Kalevis alustanud Johnny Berhanemeskel ning keskmängija Jerai Grant, kes on NBA mängija Jerami Granti vend. Indrek Reinboki sõnul on vastased kindlasti teinud järeldusi viimasest omavahelisest mängust ja vangerdanud koosseisuga, näiteks on võistkonnas lahkunud Anthony Barber. „Peame olema valmis muudatusteks, mis nad teinud on ning kiirelt kohanema. Oluline on kontrollida esimesest minutist nende tagaliini, me ei tohi lasta neil kohe hoogu sisse saada. Võtmekohaks saab meeskonna keskendumine, võitlustahe ning hea start kodupublik ees,“ selgitas Kalev/Cramo abitreener.