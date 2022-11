Rauno Sappineni MM-i kommentaar: Mehhiko väravavaht mängis Lewandowski üle

Mehhiko – Poola 0:0

Kohtumise esimest poolaega iseloomustas mõlema meeskonna kompav ja ettevaatlik mängustiil. Liiga suuri riske kumbki meeskond ei võtnud, mis tegi esimese poolaja võimalustevaeseks. Poolaja lõpus oli näha, kuidas Mehhiko surus enda mängu rohkem peale, mis omakorda surus Poola enda kasti. Poola jaoks tuli poolajapaus õigel ajal.

Kuna tegu oli mõlema meeskonna jaoks finaalturniiri esimese mänguga, siis polnud see üllatav. Mõlema meeskonna jaoks oli mängus palju kaalul. Võis eeldada, et esimesel poolajal ei hakata riske võtma.

Argentina ja Saudi Araabia üllatustulemus (1:2) segas korralikult kaarte. Enne tänaseid mänge tundus loogiline, et sellest alagrupist läheb kindlasti edasi Argentina ja selle mängu (Mehhiko – Poola) võitja astub suure sammu teise koha nimel. Seda, et Saudi Araabia pärast esimest vooru juhib oma alagruppi, poleks peale nende endi ilmselt keegi osanud arvata. Argentinal on tugevalt selg vastu seina ja saab olema huvitav näha, kas saudid on püsivalt nii head nagu oma esimeses mängus.

Esimene poolaeg oli väga taktikaline, aga pärast vaheaega muutus mäng palju emotsionaalsemaks – elu ja energiat tuli kõvasti rohkem juurde. Eriti jäi silma Mehhiko koondise ridades mänginud keskpoolkaitsja Edson Álvarez, kes võitis lahtiseid palle, oli aktiivne ja hea palliga mängus ja tegi silmnähtavalt palju tööd.

Kui 58. minutil Mehhiko värava all penaltimoment tekkis, siis alguses paistis see ausa õlg õla vastu võitlusena. Seejärel oli kaadrist väga hästi näha, kuidas Mehhiko kaitsja võttis selgelt Lewandowski särgist kinni ja tiris seda nii, et keha oli poolpaljas. Kohtunik tegi reeglite järgi õige otsuse.