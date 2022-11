MMi AVARINGI VÕITJAD-KAOTAJAD | Imeline Inglismaa, armetu Argentina ja Kimkimkimkimkim Junwang Nasolin

Võitja: talvel toimuv MM. Tõenäoliselt olen selle arvamusega suures vähemuses, aga ausalt öeldes mulle novembris toimuv suuturniir sobib. Suvel on enamasti inimestel kalendris festivalid, rannailm, puhkused ja töö maakodus – sellises olukorras on hooti üsna keeruline leida päevas 11 (vaba) tundi jalgpalli vaatamiseks. Samal ajal novembris on pimedus, kaamos, masendus, töö-kodu vahel pendeldamine ning kohutav ilm, mis ei luba veel suusatada, aga on piisavalt rõve, et jalutada ka enam õhtuti ei viitsi (Ääremärkus. Suusatamine on minu puhul hüpoteetiline näide, sest viimati olid suusad all keskkoolis). Tõtt-öelda olen vaadanud sellel MM-il pea igat alagrupimängu, mis on võrreldes eelnevate turniiridega kõva edasiminek.