AMETLIK | Skandaalse intervjuu andnud Cristiano Ronaldo lahkub Manchester Unitedist

„Armastan Manchester Unitedit ja fänne, see ei muutu kunagi,“ edastas Ronaldo omapoolses avalduses. „Tunnen aga, et minu jaoks on õige aeg otsida karjääris uus väljakutse. Soovin Unitedile edasisel hooajal ja tulevikus edu.“

37-aastane Ronaldo pole tänavusel hooajal peatreener Erik ten Hagi käe all enam põhimängijate sekka kuulunud. Portugallase ja hollandlase kehvade suhete üle on meedias pikalt spekuleeritud.

BBC kirjutas juba eelmisel nädalal, et Ronaldo enam ten Hagi käe all mängida ei saa ning klubi otsib võimalusi lepingu enneaegseks lõpetamiseks. Tänase uudisega on selge, et osapooled jõudsid kompromissini. Tema leping oleks kestnud 2023. aasta suveni.