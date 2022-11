Marek Lemsalu MM-i kommentaar: tahe vedas Tuneesia lõpuni välja

Järjekordselt vinge mäng. Kes oskas öelda, et Taani saab Tuneesia vastu raske 0:0 viigi. Aafrika jalgpall ei ole ju nõrk ja Senegal näitas ka, et neil on klassi nii, et vähe pole, aga ikka ootad sellist Euroopa tiimide powerit aafriklaste vastu. Siin ei saa tavaliselt muud moodi minna.

Taanlased reaalselt tahtsid võita ja andsid mängus absoluutselt kõik. Taani on tugevam ja suurema potentsiaaliga, aga Tuneesia näitas, kui hästi on võimalik tugevamate vastu mängida. Tuneeslastel oli ka endal mitu väga head võimalust, kust oleks võinud ka taanlasi karistada.

Mulle väga meeldis see Tuneesia meeste häälestus. Silma jäi nende vasakkaitsja, kes juba esimesel minutil Erikseni palli peale lendas ja lõi ise seepeale endale kohe käega vastu rinda. See on tavaliselt üle reageerimine, sest kui teed hea täklingu, ei hakka ju rahvast kohe kaasa tõmbama, aga see mees oli selleks mänguks nii valmis. Eriksen ka vaatas, et mis asi see nüüd oli.

Tuneesia mängijad on väga heas vormis. Lõpus on kõigil jalad töntsid, aga üks-ühele mängus olid nad liikuvad ja tugevad ning siis vaatad, et vennad tulevad ja mängivad rind kummis ees ja pole mingit aukartust.

Aga kui ma vaatan mängu lõppu ja tulemust, siis ma saan aru, et Tuneesia mängijad olid kõik mänguks hästi üles krutitud. Treener oli head tööd teinud ja mehed olid selles mänguks nii hästi valmis.

Tulemus on hea ja mäng oli hea. Isegi mängu kommentaatorid küsisid kui taanlased ründavad, et kas nüüd tuleb, aga ei tulnud ning momente, intriige ja kõike oli. Tuneeslased tegid sellest mängu, nad panid südame ja kvaliteediga.

Kui nõrgem mängib tugevamaga, siis alati püüad Eesti sinna kusagile ära sokutada ja mõtled kuidas on võimalik selline usk ja tahe lõpuni välja vedada. See on täpselt selline moment, millest on palju õppida. Klassivahe võib ju olla ja üks tiim võib tugevam olla, aga lihtsalt see tahe vedas Tuneesia lõpuni välja.