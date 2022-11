Pärnu Sadama eelmise lootsi Toomas Annuki töö ei jõudnud kesta isegi poolt hooaega. Mõne väikese erandiga on Pärnu sügis täiesti untsu läinud. Kuigi võistkonna juht Johan Kärp ütles, et Annuki käed olid seotud, tuli midagi muuta.

„Kui eelmisel hooajal kõik õnnestus – tegime klubi ajalugu – ja kui sel aastal on algus nii kehv, on selge, et tekivad küsimused,“ rääkis Kärp. „Neile küsimustele pean ma vastuseid andma. Kui on sellised perioodid, peab keegi vastutuse võtma. Reeglina vahetatakse peatreenereid. Seekord läksime seda teed, mis ei ole alati meeldiv.“