Ilus päev. Kaia ja Anett Eesti publiku peopesal

Aasta spordihetked on veel valimata, kuid vaevalt saab miski vastu 1. oktoobril Anett Kontaveiti ja Kaia Kanepi peetud tennisematšile WTA turniiri Tallinn Openi poolfinaalis. Täitus Eesti tennisesõprade ja kirjatsurade unistus: elada tippturniiril eestlannade matšile kaasa nii, et vererõhk jääb normi piiresse ja küüned närimata. Justkui vaataks jõuluõhtul kaminakuma paistel ja kuuma glögi lürpides lemmikfilmi. Ammu on möödas aeg, kui internetist otsiti illegaalseid voogedastuskanaleid ja nagu läbi lukuaugu vaadati hakkivat ülekannet. Kaks Eesti spordi suurkuju toodi seekord justkui peopesale ja nad mängisid veel omavahel! Kui tuliseks kisub mäng või kes lõpuks võidab, polnudki sel päeval oluline. Turniir ja Eesti tennis olid juba niigi võitnud.

„Kui pool aastat tagasi oleks mulle seda öeldud, et nad omavahel poolfinaalis kohtuvad, poleks ise ka uskunud. Nüüd on see teoks saanud ja mul on väga hea meel,“ rõõmustas enne nimetatud poolfinaalmatši Delfi stuudios Eesti tenniseliidu president Enn Pant.