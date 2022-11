Marko Pärnpuu MM-i kommentaar: Argentina ootas selgelt kergemat vastupanu

Argentina mängis kaks poolaega väga erinevalt. Kui esimene poolaeg söödeti ettevaatlikult, vaadati, otsiti ja võib-olla isegi veidi üleolevalt palli vallati, siis kui teine poolaeg kiireks läks, oli neil juba väga raske. Küsimus on kindlasti see, et miks kohe algusest peale ei pandud kõrget tempot peale. Arvan, et just ettevaatlikkus avapoolajal oli see, mis lõppkokkuvõttes saatuslikuks sai ja tundus, et Argentina natuke murdus favoriidikoorma all. Arvas, et tuleb kergemalt, aga nüüd tuli kaotus ja selg on vastu seina. Oluline on näha, mida nad teevad nüüd järgmises mängus, sest eeldatavasti vastane läheb järjest tugevamaks. Samas mängis ka Saudi Araabia väga hästi ja kaitses väga hästi. Kui nad juba juhtisid, andis see neile võimaluse minna madalamale ja mängida seal väga suurte jõududega.

Avapoolajal võtsid nad riski kui mängisid kõrge kaitseliiniga. Minu jaoks on isegi üllatav, et Argentina ei proovinud rohkem liini taha sööte. Kui vastane seisab nii kõrgel, siis tasub nii üle liini kui ka mööda maad mängida järjest rohkem liini taha. Üks hetk on olukord, kui sa ei ole suluseisus ja sa lööd võimaluse ära. Teisel poolajal oli mängu iseloom täiesti teine. Saudi Araabia oli allpool ja kaitses oli rohkem mehi. Argentinal olid mõned olukorrad, aga head väravavõimalust kokkuvõttes ei tekkinudki. Nende kõige suuremad tähed ei mänginud täna taset välja. Messi, Di Maria ja Lautaro Martinez – väga vähe oli neid positiivses võtmes näha ja neil on kindlasti palju mõtteainet. Argentina fännid kindlasti loodavad selle peale, et see esimene mäng raputab võistkonna üles. Kindlasti oli see pettumus kõigile, kes Argentinale kaasa elavad. Ma isegi ütleks, et just esimese poolaja mängupilt. See kandub üle teise poolaega, kui alguses mõtled, et asjad on kontrolli all, aga kiirelt tuleb kaks väravat vastu ja lõpuks ei tulegi sellest seisust välja.