Ott Tänak on fenomen. Ilmselt pole praegu ega ole olnud varem ühtki teist, kes suudaks eestimaalasi sedavõrd mõjutada. Tuhandetes peredes käib elu Tänaku rütmis: ralli MM-etappide järgi tehakse puhkuseplaane, ja kui meite mees võidu kihutab, siis sel nädalavahetusel tavaelu seisab.

Kuidas on üks autoga kiiresti sõitev mees eestlased ära tinistanud? Sest ta on nagu meie või see, kes igaüks tahaks olla: enesekindel ja sitke, vähese, kuid kõlava jutuga ning erinevalt Vargamäe Andresest ta pelgalt ei unista, vaid teeb unistused teoks. Siinkohal kümme märksõna, miks Tänak eestimaalastele hinge poeb.