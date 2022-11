Riho Soonik: meil ei ole inimjõudu nii palju, et teha kümme võrdset Kalevit

„Kogu kogu Eesti riik, noh ütleme kaudselt, töötas 12 mängija nimel. Tänane Eesti – igaüks teeb enda satsi ja tõmbab seda tekki enda peale,“ tõi Soonik välja põhjuse, miks Eestil puudub tugev koondis, mis rahvusvahelistel turniiridel tegusid teeks. „Meil ei ole seda inimjõudu nii palju, et me saaks kümme võrdset Kalevit teha, never ever. Meil ei ole sellist otsust, et me teeme ühe tugeva Euroopa tiimi ja viime selle meeskonna kuskile,“ nentis ta.

Eesti korvpallimaastiku killustumine ja rahvusvahelise edu langus algas Sooniku sõnul sellest, kui Tartu hakkas rajama oma Kalevit. „Sealt nagu tekkisid need konfliktid ja ka vahendid võeti meil vähemaks selle arvelt,“ tõdes Soonik. „Täna ehitab Pärnu endale meeskonda, Rapla ehitab meeskonda, kõik on tublid ehitajad,“ lisas ta.

Samal ajal, kui Kalev on sisuliselt varjusurmas, on Sooniku sõnul Kaunase Žalgirisest saanud vahepealsest mõõnaperioodist hoolimata vaat et religioon. „Tänane Žalgiris on jälle leidnud uued toetajad, kes tahavad seda nime vedada,“ märkis ta. „Täitsa pisar oli silmas, kui vaatasin, kuidas nad [Žalgirise fännid] sealt saalist ära ei läinud ja kuidas nad tänasid oma seda mängijat, kes veel ühe kolmese lõpu pani,“ lisas ta.

Sooniku sõnul on ka Eestis olemas tingimused, et teha midagi sarnast, nagu vanadel headel aegadel ja nagu leedukad teevad praegu. „Vanasti halli ei mahtunud rahvas meil ära, aga nüüd on kõik need vahendid ja asjad reaalselt olemas,“ sõnas Soonik. „Ja mis on kõige tähtsam, mängijad on ka olemas. Leiaks need 10–12 mängijat kindlasti, kelle peale tugineda,“ märkis ta.

„Meie mõtlemine oligi omal ajal ka, et mida tugevam on Kalev, seda tugevam on Eesti koondis,“ rääkis Soonik.

