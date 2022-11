OTSEBLOGI | Prantsusmaa juhib avapoolaja järel Austraalia vastu 2:1

Kahekordse maailmameistri Prantsusmaa käekäik enne MM-i on olnud kõike muud kui hea. Viimasest kuuest mängust on teenitud vaid üks hädine võit Austria üle ning Rahvuste liigas oldi lähedal B-divisjoni langemisele. Nende kahjuks mängib ka fakt, et tiitlikaitsjad pole ajalooliselt järgmistel maailmameistrivõistlustel edu saavutanud. Austraaliaga kohtuti ka eelmisel MM-il ning toona saavutati kängurumaa koondise üle 2:1 võit.