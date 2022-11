Laskesuusaliit kinnitas MK-sarja koondise, Kadri Lehtla liitus treenerite meeskonnaga

Tuuli Tomingas: „Hooaja ettevalmistus on läinud hästi. Stardiplatvorm on võrreldes eelmise hooajaga kindlasti parem, sest eelmisel aastal samal ajal ma haigestusin. Sel aastal alustasime treeningutega rahulikumalt ja suve alguses väga ei forsseerinud. Koormusi tõstsime järk-järgult ja siiani on läinud kõik plaanipäraselt. Ma ootan kõige rohkem Oberhofi maailmameistrivõistlusi, kuigi enamikele laskesuusatajatele see võistluspaik ei meeldi.“

Kadri Lehtla lõpetas sportlaskarjääri kevadel ja alustas vaid mõni kuu hiljem tööd koondise juures. „Tunnen, et see üleminek on olnud üsna loomulik ja loogiline. Olen ju aastaid seda ametit erinevates stiilides kõrvalt näinud,“ ütles Kadri Lehtla. „Ettevalmistusperioodil on mul rohkem abitreeneri roll, kus ma otseselt treeninguid ei plaani, aga aitan neid läbi viia ning tegelen logistiliste teemadega. Võistlushooajal viin IBU karikasarja sportlastega läbi treeninguid ja aitan sportlastel tiirus pealelaskmist teha,“ lisas Lehtla.

Rene Zahkna: „Sel aastal on olnud vähem Ameerika mägesid. Suvebiatloni maailmameistrivõistlused, Norra Blinkfestivalen ja Eesti meistrivõistlused läksid kõik paremini, kui mu ootused ettevalmistusperioodi alustades olid. Ootan väga Kontiolahti etapi esimest starti, mis annab mulle üsna selge nägemuse, kui palju ma suvel olen arenenud.“

Regina Ermits: „Ma usun, et suvine ettevalmistus kulges hästi. Minu jaoks on alati peamine olnud terve püsida, et oleks võimalik kvaliteetseid treeninguid läbi viia ja selles osas olen suutnud suuremaid tagasilööke vältida. Hetkel ma ootan kõige rohkem esimest võistlust Kontiolahtis. Põhifookus on küll maailmameistrivõistlustel, kuid igal võistlusel on oma tähtsus.“

Raido Ränkel: „Kõik, mis peatreener Fiodar Svoboda plaani pani, sai tehtud ja suuremaid tagasilööke pole olnud. Vormile aga annavad parima hinnangu esimesed võistlused. Oberhofi maailmameistrivõistlused on kindlasti üks võistlus, mida hing ootab.“

Johanna Talihärm: „Eelmise hooaja haigus on nüüdseks minevik ja loodan, et ei pea seda enam kunagi uuesti kogema. Ma olen teinud väga eriskummalise ettevalmistuse, aga ma ei usu, et see on halb. Käisin kolmel pikal seiklusspordi võistlusel ja olen ka muul ajal treeninud osaliselt koondisest eraldi, aga tundide mõttes on tööd väga palju tehtud. Kõige rohkem ootan Oberhofi maailmameistrivõistluseid.“

Susan Külm: „Ettevalmistushooaeg on kulgenud hästi, suuri tagasilööke pole olnud. Mis on varasemast teistsugune, siis sel suvel ma võistlesin päris palju. Vorm on praegu hea ja liigub õiges suunas. Ootan eelkõige hooaja esimesi starte.“

Kristo Siimer: „Võrreldes eelmise aastaga on treeningplaan suuresti samaks jäänud, aga maht on tõusnud. Vorm on läinud suvega stabiilselt ülesmäge, mida näitavad ka testid, ja ei ole olnud erilisi tagasilööke. Hetkel ootan kõige rohkem hooaja esimest võistlust.“

Robert Heldna: „Enda hetkeseisu ma hindan heaks. Kõik planeeritu on ära tehtud ja loodan, et see väljendub ka tulemustes. Treeningfilosoofia on jäänud suures plaanis samaks, ainuke tuntav muutus oli see, et me ei alustanud treeningperioodi nii intensiivselt ja töötasime ennast rohkem sisse. Ma ootan kõige rohkem esimest võistlust.“