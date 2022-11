KOMMENTAAR | FIFA president Infantino näib kõnelevat üksnes seda, mida tal öelda kästakse

Infantino kõnest ja selle järelkajadest kirjutasid Delfi ja Eesti Päevaleht pikemalt 21. novembril. https://sport.delfi.ee/artikkel/120101598/see-reetis-tema-ulespuhutud-ulbuse-kas-fifa-l-ja-gianni-infantinol-uldse-on-kataris-sonaoigust

„Mu meelest tegi Infantino tähtsaima avalduse siis, kui ütles, et eurooplased on viimased 3000 aastat maailmas jõudumööda segadust korraldanud ning enne, kui Läänel on moraalset õigust teisi õpetama tulla, peaks sellele eelnevalt 3000 aastat vabandust paluma. Mil moel ta kollektiivse Lääne eluiga arvestab, selle jätab ta targu mainimata. Aga ka ilma selle täpsustuseta on selge, et Infantino kasutas eneseõigustamiseks kulunud trikki, kus teise osapoole ajalooline süü tööriistaks muudetakse, mis võimaldab vabaneda iseenda vastutuskohustusest. Lõppude lõpuks saab selle meetodiga kaitsta end kõikide rünnakute eest,“ kirjutab Must.

„Mina olen Infantinoga samas ruumis viibides teda avalikult esinemas näinud üks kord. Juhtus see 2013. aasta augustis, kui Monacos peetud uue hooaja sissejuhatavate ürituste raames andis pressikonverentsi UEFA toonane president Michel Platini. Sündmus leidis aset küllaltki väikses ruumis, mis mahutas umbes poolsada ajakirjanikku ning Platini oli lähimatest küsitlejatest vaid mõne meetri kaugusel. Selliselt distantsilt jõudsid ruumis viibijateni lisaks väljaöeldud sõnadele ka presidendi kehahoiak ja miimika, mis on oluline ära märkida seepärast, et Platini toonane esinemine jäi meelde tema omajagu üleoleva hoiaku tõttu. Tema igast vastusest kumas läbi kõrge enesehinnang ning puhevile aetud kehahoiak andis mõista, et just tema on selles ruumis kõige tähtsam inimene. Küllap ta oligi. Veel aga jäi tollest korrast meelde, et Platini kõik vastused olid ühtaegu ümmargused, kuid samas intiimsed. Tema vastuste sisust kumas läbi pigem isiklik seisukoht, mitte aga UEFA poliitika, koos sinna juurde kuuluva selge aga samas ka tuima konkreetsusega.“