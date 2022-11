Soome president FIFA juhi kõnest: see oli väga segane

„Üks neist on imeline ja sisaldab inimeste jaoks palju vaimset sisu. See FIFA ja Katari loodud maailm on täpselt nagu teiselt planeedilt,“ kirjeldas Niinistö.

„Katari puhul on tehtud üsna ebaloomulikke lahendusi, näiteks kõrbesse staadionite ehitamine. Aga ennekõike on kohutav see, kuidas neid on tehtud ja kuidas võõrtöölisi koheldi,“ lisas president.