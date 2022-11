Nädal piiri taga: võrkpalli maratongeim, pidurdamatud ründajad ja tublid tempomehed

Belgias oli eestlastel tihe nädal, sest lisaks eurosarjamängudele peeti seal ka liigamänge, kirjutab Volley.ee nädala ülevaates. Märt Tammearu ja Roeselare Knack said 3:0 (25/18 25/13 25/14) jagu Waremmest, Tammearu sai vaba päeva. 3:2 (23:25, 25:23, 18:25, 25:23, 15:13) võidu teenisid Alex Saaremaa ja Aalsti Lindemans, saades jagu Acheli Tectumist. Hea mängu teinud Saaremaa tõi 12 punkti (+10). Henri Treiali ja Renet Vankeri leivaisa Maaseiki Greenyard pidi aga tunnistama Haasrode Leuveni 3:2 (19/25 16/25 25/16 25/18 15/10) paremust. Treial tõi 9 punkti (+6), Vanker juhtis Maaseiki rünnakuid kogu mängu. Tabelis on Roeselare 14 punktiga teine, Maaseik 11 silmaga kolmas ja Aalst 6 punktiga kuues.

Poola esiliigas said Renee Teppan ja MKS Bedzin kirja 1:3 (25:20, 22:25, 18:25, 24:26) kaotuse Chrobry Głogów meeskonnalt. Eestlasest diagonaalründaja ei mänginud. Tabelis on Bedzin 22 punktiga neljandal positsioonil.

Soome meistriliigas said Karli Allik ja Sastamala Valepa 3:0 (25:10, 38:36, 25:20) jagu Kyky-Betsetist, Allik ei mänginud. Andrus Raadik ja Savo Volley said sama meeskonna vastu aga 3:1 (25/23 25/18 23/25 25/17) võidu. Raadik sai samuti vaba päeva. Tabelis on Valepa 20 silmaga kolmas ja Savo 15 punktiga kuues. Soome naiste meistriliigas sai Avo Keele juhendatav Arctic Volley kirja 0:3 (21/25 20/25 23/25) kaotuse Kuusamo Pölkkylt ja on liigas 12 punktiga kaheksandal positsioonil.