VIDEO JA FOTOD | Jaan Roose ületas esimese inimesena slackline'i peal Kasahstanis iidse ookeani

„Bozzhyra on väljakutse ja üks raskemaid, kuid samas ilusamaid projekte, mida ma kunagi ette olen võtnud. Kui nägin fotosid Bozzhyrast, avaldas see muljet, kuid kui ma siia jõudsin, olin selle koha ebamaisest ilust vaimustuses. See, et siin oli kunagi ookean, toidab kujutlusvõimet,“ räägib Jaan.

Pöörast ettevõtmist jäädvustanud kaamerameeskond veetis kohapeal viis töist ööpäeva. Üks grupi põhieesmärke oli käsitleda piirkonna ainulaadset loodust hoole ja armastusega - tagades, et nad järgivad kõiki nõudeid, mida tuleb tõeliselt ajaloolistes kohtades silmas pidada.

„Täna on Mangistau piirkond Kasahstani esmatähtis turismisihtkoht ja kindlasti üks külastatuim koht. Mangistau on võimeline muutuma tõeliseks filmiturismikeskuseks ja oleme alati valmis toetama algatusi, mis näitavad selle fenomenaalset ilu. Samal ajal hoolitseme, et paika koheldaks hoole ja tähelepanuga, mida see väärib, et kõik see säiliks,“ ütles Talgat Amanbajev, NC Kazakh Tourism JSC juhatuse esimees.

Aastaid tagasi ristus Mangistau Suure Siiditeega. „See on lihtsalt fantastiline koht,“ ütleb Jaan. „Mul on hea meel, et ma seda külastasin ja nägin seda ainulaadset asukohta oma silmaga ning suutsin ühendada oma füüsilised võimed looduse iluga.“

Jaan alustas slackline'ga 12 aastat tagasi ja täna on ta tuntud peamiselt tänu oma rauast närvidele ning erakordsele võimele hoida slackline’il tasakaalu vaatamata keerulistele ilmastikuoludele.

Jaan Roose on kolmekordne maailmameister ja paljude maailmarekordite omanik, kes on vallutanud ebatavalisemaid paiku. Samuti on ta töötanud kaskadöörina mitmetes Hollywoodi filmides ning osalenud koos Madonnaga kontsertreisil, kus ta esitas slackline’i numbri ja õpetas maailmakuulsale lauljale ka slackline’il kõndimist.