Jukka Toijala jätkab Eesti korvpallikoondise peatreenerina

„Üheks eesmärgiks oli luua mängijatele Korvpallikodu, millega ma usun, et oleme väga hästi hakkama saanud. Oleme loonud olukorra, kus meie saame mängijaid aidata ning nemad omakorda tunnevad, et me oleme nende jaoks 365 päeva aastas olemas,“ sõnas Toijala ja lisas: „Koondisena oli meie eesmärk jõuda EM-finaalturniirile ning sinna me jõudsime. Kui aus olla, siis meil oli võimalus alagrupist edasi pääseda ning see jääb natukene kripeldama. Aga teisalt see, mis Milanos toimus, ning kui palju mängijad pingutasid suvisel perioodil, siis ma usun, et me andsime kõik endast maksimumi ning saame oma tegutsemisega rahule jääda.“